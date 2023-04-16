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Бокс

Лапин одержал первую досрочную победу в профессиональной карьере

Первая досрочная победа украинца в профессиональной карьере. Вчера 22:52 364 0 #Даниэль Лапин

Украинский боксер полутяжелого веса Даниэль Лапин (7-0, 1 КО) победил 42-летнего испанца Эмануэля Фезо (10-14-2, 4 КО).

Лапин досрочно победил Фезо в первом раунде.

Украинец впервые выиграл нокаутом, после того, как шесть раз признавался сильнее решения судей.

Митрофанов защитил титул WBO Oriental впервые с 2021 года.

Источник: champion.com.ua

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