Арум: Хейни-Ломаченко – один из лучших боев в истории легкого веса

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Бой между абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хейни (29-0, 15 КО) Василием Ломаченко (17-2, 11 КО) будет одним из лучших в легком весе.

Об этом заявил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум

“Это невероятный бой. Сейчас я оцениваю боксерские поединки в том плане, хотя я их хочу увидеть.Есть много боев, но есть те, которые я действительно хочу увидеть.Если бы я не участвовал, то заплатил бы деньги, чтобы купить билет на бой, чтобы иметь возможность его посмотреть.Хейни – Ломаченко – это именно такой бой. Опять же, на мой взгляд, это не вопрос проведения большого боя или нет. Я хочу видеть этот поединок. И люди, которые думают так же, тоже хотели бы видеть его. Посмотрим, кто победит… Мне кажется, это будет очень сложный бой. Думаю, что Хэйни – фаворит, но, по-моему, это бой с равными шансами. Просто не могу его дождаться. Считаю, что это будет один из лучших поединков в истории легкой тяжести”, – сказал Арум.