Уоррен: Если Фьюри захочет провести бой этим летом, мы попытаемся его организовать.

Британец может провести бой летом 190 Фото: Getty Images #Тайсон Фьюри

Источник – Boxing Scene.

Возможный бой обладателя титула WBC в сверхтяжелом весе Тайсона Фюри (33-0-1, 24 KO) и Чжана Чжилея (25-1-1, 20 KO) не состоится в ближайшее время.

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Об этом заявил промоутер британца Фрэнк Уоррен.

“У Джо Джойса есть право на реванш, если он им воспользуется, это, очевидно, усложнит обсуждение альтернативных боев для Чжилея прямо сейчас. И , в конце концов, Тайсон – босс, когда дело доходит до того, что он хочет делать.Если он захочет провести бой этим летом, он сообщит нам об этом, и мы попытаемся его организовать.

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Нам нужно узнать об этом в ближайшее время, чтобы вызвать кого-то летом, особенно если мы попытаемся организовать бой на стадионе в Великобритании. Но да, соперники, выбор, все это сведется к разговору с Тайсоном”, – сказал Уоррен.

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