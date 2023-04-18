Хргович сомневается в проведении боя Усик – Дюбуа

Филипп Хргович прокомментировал бой Усик – Дюбуа 331 Фото – gettyimages #Александр Усик, #Филипп Хргович, #Даниэль Источник – isport.ua.

Бой чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) против обязательного претендента на пояс WBA Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО) может сорваться .

Об этом рассказал обязательный претендент на титул IBF в сверхтяжелом весе Филипп Хргович в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

“WBA стоит передо мной, сейчас их очередь.Так что я не расстроен, но есть большая вероятность, что Дюбуа не восстановился после своей травмы.Ходит много разговоров о том, что я следующий в очереди.

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Я думаю, что пока ничего не подписано. Возможно, я буду следующим претендентом. Посмотрим, что произойдет с этим поединком. . Но я не разочарован”, – сказал Хргович.