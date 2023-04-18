Ломаченко сохранил лидерство в рейтинге легкого веса от The Ring

The Ring обновил собственный рейтинг легкого веса 215 #Василий Ломаченко, #Девин Хейни

Лидерство в рейтинге легкого веса сохранил украинец Василий Ломаченко (17-2, 11 КО).

Об этом сообщает The Ring.

Чемпионским поясом владеет абсолютный чемпион мира Дэвин Хейни (29-0, 15 КО). Украинец сразится с Хейни 20 мая.

В топ-10 появилось два дебютанта — Шакур Стивенсон (20-0, 10 КО) и Кейшон Дэвис (8- 0, 6 КО) стали 6-м и 10-м соответственно. Шакур в апреле провел первый поединок в этом весе – досрочно одолел Шуичиро Йошино. Кейшон в апреле тоже получил досрочную победу — над Энтони Йигитом.

Топ-10 обновленного рейтинга The Ring в легком весе:

Чемпион — Дэвин Хейни

1. Василий Ломаченко

2. Джервонта Дэвис

3. Райан Гарсия

4. Исаак Круз

5. Шакур Стивенсон









10. Кейшон Дэвис

Ранее Тейлор назвал фаворита боя Ломаченко — Хейни.