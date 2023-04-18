Бокс
Ломаченко сохранил лидерство в рейтинге легкого веса от The Ring
The Ring обновил собственный рейтинг легкого веса Сегодня 18:56 215 0 #Василий Ломаченко, #Девин Хейни
Лидерство в рейтинге легкого веса сохранил украинец Василий Ломаченко (17-2, 11 КО).
Об этом сообщает The Ring.
Чемпионским поясом владеет абсолютный чемпион мира Дэвин Хейни (29-0, 15 КО). Украинец сразится с Хейни 20 мая.
В топ-10 появилось два дебютанта — Шакур Стивенсон (20-0, 10 КО) и Кейшон Дэвис (8- 0, 6 КО) стали 6-м и 10-м соответственно. Шакур в апреле провел первый поединок в этом весе – досрочно одолел Шуичиро Йошино. Кейшон в апреле тоже получил досрочную победу — над Энтони Йигитом.
Топ-10 обновленного рейтинга The Ring в легком весе:
- Чемпион — Дэвин Хейни
- 1. Василий Ломаченко
- 2. Джервонта Дэвис
- 3. Райан Гарсия
- 4. Исаак Круз
- 5. Шакур Стивенсон
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- 10. Кейшон Дэвис
Ранее Тейлор назвал фаворита боя Ломаченко — Хейни.