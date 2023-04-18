Бокс
Промоутер Джошуа унизил Джойса после боя с Чжиллеем
Эдди Гирн прокомментировал поражение Джойса Сегодня 14:39 571 0 Фото – gettyimages #Александр Усик, #Джо Джойс, #Чжан Чжи =”article__source”> Источник – sport24.ua.
У британского боксера супертяжелого веса Джо Джойса (15-0, 14 КО) не было бы никакого шанса в бою обладателя поясов WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (20-0, 13 КО).
Об этом рассказал глава Matchroom Boxing Эдди Гирн.
“Послушайте, Джойс никогда не дрался с топовым сверхтяжеловесом. Чжилей не боец элитного уровня. Когда ты пытаешься продвигаться со словами : “Ты можешь бить настолько сильно, насколько можешь, а я буду продолжать идти.” Это не рецепт долговременной карьеры в боксе. Его били всеми способами, я бы понял, если бы он завершил карьеру.
Напомним, китаец Чжилей досрочно победил Джойса.
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