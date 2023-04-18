Тайсон: Хотел бы провести выставочный бой с Холифилдом

255 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/221e508ce32cf19137a493963de89c14ac.jpg" /> Фото – talksport.com #Эван Холифилд, #Майк Тайсон

Источник TMZ Sports.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу легендарный американец Майк Тайсон готов провести бой с Эвандером Холифилдом.

Об этом заявил сам Тайсон.

“Я просто провожу время. Я провел выставочный поединок с Роем Джонсом. Выставочный бой с Холифилдом? Я хотел бы сделать это, люди из Саудовской Аравии хотят, чтобы я сделал это. Не знаю… Меня можно было бы уговорить. Когда я вижу людей, готовых заплатить за конечный продукт, моя голова начинает лучше работать”, – сказал Тайсон.