Тейлор назвал фаворита боя Ломаченко — Хейни

Тейлор предсказывает интересный поединок, в котором американец защитит свои чемпионские пояса 753 #Василий Ломаченко, <Девин ="article__source"> Источник — iD Boxing.

В поединке абсолютного чемпиона в легком дивизионе Дэвина Хейни и Василия Ломаченко победу одержит боксер из США.

Об этом заявил чемпион WBO в первом полусреднем весе Джош Тейлор.

«Это очень интересный бой. На мой взгляд, Хэйни слишком велик для Ломы. Он высок, большой и сильный.Хейни — молодой, резкий и свежий.Так что я считаю, что все эти атрибуты на его стороне.Мне кажется, что Хэйни победит, но никогда нельзя сбрасывать со счетов Ломаченко.Я имею в виду, что он большой боец, его углы, работа ног, передвижение — это что-то невероятное. Но я думаю, что он уже долго находится на вершине. Ломаченко провел 300 боев в любителях, выступил на двух Олимпийских играх.