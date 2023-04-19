Химик: Ломаченко – конченый черт, плюну ему в лицо

Химик прокомментировал свое отношение к Василию Ломаченко и Александру Усику. 165 Фото — gettyimages #Василий Ломаченко Источник — Чемпион.

Эксчемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) никогда не был патриотом Украины.

Об этом рассказал офицер полка Азов, защитник Азовстали Давид Касаткин, с позывным Химик в интервью YouTube-канала Ramina.

«Ломаченко – это вообще отдельный разговор. Еще до полномасштабной войны, когда я был не такой медийный, всегда писал в своем Инстаграмме, что Усика и Ломаченко я не воспринимаю.Они – не украинские патриоты.Насчет Усика сейчас немного изменилось мнение.

Я говорил, что не нужно делать из них героев.Это не те люди, которые должны быть героями.Они поддерживают пророссийский власть и т. д. Я с Усиком не общался, но мне говорят, что он изменился.Мое мнение: 50 на 50 относительно него.Но я не скажу, что у меня есть желание с ним общаться.

Что касается Ломаченко , люди мне говорили, что воспринимают его как крутого спортсмена, прославляющего Украину.Я ругался по этому поводу со всеми спортсменами.Я могу сказать, что Ломаченко — черт. Конченный черт. Если я увижу его, я плюну ему в лицо. И, может быть, даже что-то с ним сделаю. У меня хватит на это навыков. Боксовать я с ним точно не буду», – заявил Касаткин.