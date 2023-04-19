Лопес: Думаю, что Ломаченко победит в поединке против Хэйни

Эксчемпион мира дал прогноз на бой Ломаченко — Хейни 613 #Василий Ломаченко, #Теофимо Лопес Источник — DAZN.

Чемпион мира в легком весе Дэвин Хейни (29-0, 15 КО) не сможет победить Василия Ломаченко (17-2, 11 КО).

Об этом заявил бывший абсолютный чемпион в легком весе Теофимо Лопес (18-1, 13 КО).

«Думаю, что Ломаченко победит в этом поединке. Это из-за интеллекта его ударов и того, что он делает. Он утомляет. Даже несмотря то, что Дэвин имеет соответствующую подготовку.Против Ломы нельзя все время защищаться.Нужно атаковать всеми средствами, а я не думаю, что Дэвин на это способен.

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Разница в габаритах не имеет значения.Лома боролся против больших боксеров. поединков, чемпион трех дивизионов в профессионалах. Он боролся против высоких и маленьких, против любых. Даже при том, что у Дэвина хороший джеб — он слишком напуган, чтобы сделать это», — сказал Лопес.

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