Стало известно, какой гонорар Ломаченко получит за бой с Хейни

В случае поражения Василий перейдет в дивизион элитных джорнименов, на которых «набивают» свой «рекордс» молодые и перспективные боксеры 2404 Источник — Чемпион.

20 мая Василий Ломаченко встретитсяс действующим чемпионом американцем Дэвином Хэйни. На кону боя – титул абсолютного чемпиона мира в легком весе. Для Ломаченко это тоже шанс вернуться в большой бокс. И в спортивном, и в финансовом плане.

Последний раз уроженец Белгород-Днестровского зарабатывал гонорар за бой, в котором фигурировали шесть нулей после уплаты налогов, еще в 2020 году, когда неожиданно проиграл Теофимо Лопесу. Тогда на кону поединка стояли три чемпионских титула (WBA Super, IBF, WBO) и Василий считался фаворитом противостояния. Но уступил по очкам, что стоило ему неофициального звания боксера-миллионера. Следующие бои против японца Накатани, представителя Ганы Комми и американца Ортиса были шагами по возвращению в чемпионскую лигу. И уже на финишном этапе своей профессиональной боксерской карьеры 35-летнему Ломаченко выпал шанс побороться за 4 чемпионских пояса и звание абсолютного чемпиона. В этом поединке он выступает в роли андердога – эксперты и букмекеры считают фаворитом 24-летнего абсолютного чемпиона мира Хейни. Хотя фаны боксерского таланта Василия ожидают чудеса от двукратного олимпийского чемпиона.

По информации Чемпиона, за этот бой Ломаченко получит достойный для его нынешнего статуса эксчемпион мира гонорар в размере 900 тысяч долларов. Победа над Хейни позволит Василию успешно перезагрузить карьеру и вновь претендовать на гонорары, которые у него были в чемпионских боях до 2020 года. В случае поражения Ломаченко, похоже, перейдет в дивизион элитных джорнименов, на которых “набивают” свой “рекордс” молодые и перспективные боксеры. В таких пока только воображаемых боях Василий сможет зарабатывать до 100 тысяч долларов за бой.