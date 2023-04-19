WBC не санкционирует бой россиян Бивол – Бетербиев

Президент WBC Маурисио Сулейман рассказал о возможном бое Бивол — Бетербиев 211 Фото: Getty Images #Бивол, #Ар Источник — IZQUIERDAZО.

WBC не санкционирует бой между российским чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (21-0, 11 КО) и его соотечественником, обладателем титулов WBO, WBC и IBF Артуром Бетербиевым (19-0, 19 КО).

Об этом заявил президент WBC Маурисио Сулейман.

«WBC не приняла бы этот поединок, он был бы без нашего титула на кону. WBC не может санкционировать бой с Биволом из-за нашу позицию по отношению к России и ее войне с Украиной.

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На сегодняшний день такова позиция WBC. Пока в Украине нет бокса, мы не примем бокс в России. По крайней мере, он не будет санкционирован WBC», — сказал Сулейман. Недавно появилась информация, что команды Бивола и Бетербиева вели переговоры о бое за абсолютного чемпиона и полутяжелом весе.

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