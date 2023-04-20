Гарсия: Хейни побьет Ломаченко

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Американец Райан Гарсия (23-0, 19 КО) намерен провести бой с абсолютным чемпионом в легком весе Дэвином Хейни (29-0, 15 КО).

Об этом он заявил накануне поединка с Джервонтой Дэвисом (28-0, 26 КО).

» Я после этого сразу выйду против Хэйни.Девину нужно пройти свой путь, а я должен пройти свой, прежде чем побьюсь с ним.Дервонта попадет в свой список.Просто после того, как я сделаю ему небольшую передышку в его карьере. Ему нужно будет о многом задуматься, когда я его нокаутирую. Я уверен, что Дэвин побивает Ломаченко, а потом мы сделаем это», — сказал Гарсия.