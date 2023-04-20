Лопес: Устал слушать, как все называют меня парнем, избившим Ломаченко

232 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/221e5f1065e9591918f5e762bc7333f200.jpg" /> #Василий Ломаченко, #Теофимо Лопес

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Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес хочет избавиться от ярлыка обидчика Василия Ломаченко.

Об этом рассказал сам американский боксер.

«Я устал слушать, как все называют меня парнем, который избил Ломаченко… Нет, я парень, победивший всех бойцов, с которыми мне не давали шансов, я подраюсь с каждым чемпионом – я пришел сюда ради этого.

У нас есть другие бойцы с большим талантом, но с кем они дерутся?Они выставляют все так, будто дерутся с чемпионами мирового класса.Они учатся по учебнику Флойда «Деньги» Мейвезера, но они не делают того, что и «Красавчик» Мэйуэзер.Того, что ему пришлось сделать, чтобы занять свое место.

Конечно, бой с Джошем Тейлором мотивирует меня. Я устал слышать это. Что произойдет, когда я побью Тейлора? Тогда меня будут называть парнем, который победил всех больших чемпионов», – – рассказал Лопес.