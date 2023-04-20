Тайсон назвал главную звезду современного бокса

Майк Тайсон назвал самого известного боксера в мире 698 Фото — gettyimages #Сауль Каннело Альварес, #Майк Тайсон

Источник — sport.ua.

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Канело Альварес (58-2-2, 39 КО) является главной звездой современного бокса.

Об этом рассказал бывший абсолютный чемпион сверхтяжелого дивизиона Майк Тайсон.

«По завершении карьеры Флойда Мейвезера, Канело, пожалуй, единственная суперзвезда в боксе. Спросите в любой точке мира, с кем боксирует Канело – люди ответят», – сказал Тайсон.

Раньше Альварес согласовал проведение поединка с Райдером.

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