Бокс
Тайсон назвал главную звезду современного бокса
Майк Тайсон назвал самого известного боксера в мире Сегодня 15:37 698 0 Фото — gettyimages #Сауль Каннело Альварес, #Майк Тайсон
Источник — sport.ua.
Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Канело Альварес (58-2-2, 39 КО) является главной звездой современного бокса.
Об этом рассказал бывший абсолютный чемпион сверхтяжелого дивизиона Майк Тайсон.
«По завершении карьеры Флойда Мейвезера, Канело, пожалуй, единственная суперзвезда в боксе.
Спросите в любой точке мира, с кем боксирует Канело – люди ответят», – сказал Тайсон.
Раньше Альварес согласовал проведение поединка с Райдером.
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