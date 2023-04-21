Бокс
Джошуа: На 95% верю, что бой против Уайлдера состоится
Джошуа намерена провести бой с Уайлдером Сегодня 17:54 245 0 Фото: Getty Images #Энтони Джошуа, #Деонтей Вайлдер «article__source»> Источник – Metro.
Бывший чемпион в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа намерен провести бой с эксчемпионом Деонтеем Уайлдером.
Об этом британец рассказал порталу Metro.
«Я уважаю то, что он сделал в этом дивизионе.Трудно стать чемпионом, и он это сделал, поэтому я должен это уважать.Это будет тяжелое сражение, но я уверен в себе.Я лучший, более развитый спортсмен.Со своей стороны я на 95% верю , что поединок состоится», — сказал Джошуа.
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