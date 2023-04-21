Следить

Бокс

Джошуа: На 95% верю, что бой против Уайлдера состоится

Джошуа намерена провести бой с Уайлдером Сегодня 17:54 245 0 Фото: Getty Images #Энтони Джошуа, #Деонтей Вайлдер «article__source»> Источник – Metro.

Бывший чемпион в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа намерен провести бой с эксчемпионом Деонтеем Уайлдером.

Об этом британец рассказал порталу Metro.

«Я уважаю то, что он сделал в этом дивизионе.Трудно стать чемпионом, и он это сделал, поэтому я должен это уважать.Это будет тяжелое сражение, но я уверен в себе.Я лучший, более развитый спортсмен.Со своей стороны я на 95% верю , что поединок состоится», — сказал Джошуа.

  Читайте: Промоутер Джошуа унизил Джойса после боя с Чжиллеем

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!< /strong>

Источник: champion.com.ua

Категории
Комментарии
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Бокс

Использование любых материалов, опубликованных на нашем сайте "EURO.com.ua", разрешается при условии ссылки на euro.com.ua. При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов.