Хейни: Ломаченко дважды проиграл и еще раз проигрывает 20 мая

Абсолютный чемпион мира прокомментировал предстоящий бой с Ломаченко 204 0 #Василий Ломаченко, #Девин Хейни

Источник – Чемпион.

Абсолютный чемпион в легком весе Дэвин Хейни (29-0, 15 КО) готов победить Василия Ломаченко (17-2, 11 КО).

Об этом он заявил Fight Hub TV.

«Он грезит. Он проиграл не один раз, а дважды. Теофимо чисто его победил. Да, бой с Салидо был близок, но Лопес чисто его избил. Мне плевать, что он говорит. Ломаченко может говорить о травмах, обо всем, что он, черт возьми, хочет сказать.

Хейни: Ломаченко готовится к грязному бою

Конечно, он включился на исходе боя, но травма у него якобы была на протяжении всех 12 раундов.Ломаченко вышел на ринг и бился испуганным.Он проиграл Тео.Так что я не хочу слушать этот бред.Ломаченко сказал , что у него нет поражений? Он дважды проиграл и еще раз проигрывает 20 мая», — сказал Хейни.