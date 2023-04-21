Бокс
Хейни: Ломаченко готовится к грязному бою
Девин Хейни прокомментировал бой против Василия Ломаченко Сегодня 13:15 309 0 #Василий Ломаченко, #Девин Хейни
Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) планирует сделать бой против абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хейни (29-0, 15 КО) максимально грязным.
Об этом рассказал сам американский боксер.
«Знаю, что он готовится к грязному бою. Ломаченко хочет сблизиться и сделать бой в клинче максимально грязным.Слышал, что он для этого тренируется.Мы просто готовимся к тому, что он приготовит.Мы знаем, какой тип боя он хочет.
Я счастлив, что наконец-то получил поединок с им. Приятно, что ситуация изменилась. Теперь я тот парень, который дает ему шанс. Счастлив, что могу показать себя»,- сказал Хейни.
Поединок за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе состоится 20 мая в Лас-Вегасе.
Раньше стало известно, какой гонорар Ломаченко получит за бой с Хейни. на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!