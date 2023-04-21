Хейни: Ломаченко готовится к грязному бою

Девин Хейни прокомментировал бой против Василия Ломаченко 309 #Василий Ломаченко, #Девин Хейни

Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) планирует сделать бой против абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хейни (29-0, 15 КО) максимально грязным.

Об этом рассказал сам американский боксер.

«Знаю, что он готовится к грязному бою. Ломаченко хочет сблизиться и сделать бой в клинче максимально грязным.Слышал, что он для этого тренируется.Мы просто готовимся к тому, что он приготовит.Мы знаем, какой тип боя он хочет.

Я счастлив, что наконец-то получил поединок с им. Приятно, что ситуация изменилась. Теперь я тот парень, который дает ему шанс. Счастлив, что могу показать себя»,- сказал Хейни.