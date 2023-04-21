Красюк: Ближайшая большая цель для Беринчика – это Стивенсон

Промоутер рассказал о планах Дениса Беринчика 251 #Александр Красюк, #Шакур Стивенсон, #Денис Беринчик

Источник — xsport.ua.

Чемпион EBU и WBO International в легком весе Денис Беринчик (17-0, 9 КО) намерен провести бой с Шакуром Стивенсеном (20-0, 10 КО).

Об этом заявил промоутер Александр Красюк.

«Если мы говорим о следующем бое Дениса, то здесь Queensberry Promotions должен нам предоставить дату, мы представим соперника по тем потребностям, которые сейчас есть, поскольку наша ближайшая большая цель — это Шакур Стивенсон, то есть будем подбирать соперника таким образом, чтобы он так или иначе соответствовал именно стилю Стивенсона. /strong>

Мы не можем пока говорить о конкретных переговорах, но мы помним, что сказал Боб Арум, и есть много обстоятельств, влияющих на организацию этого поединка, однако мы движемся в этом. направлении, и если не через один, то один из следующих поединков уже должен состояться за титул чемпиона мира», — сказал Красюк.

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