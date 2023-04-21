Бокс
Красюк: У Беринчика запланирован бой в Великобритании
Беренчик проведет бой в конце мая Сегодня 16:36 313 0 #Александр Красюк, #Денис Беринчик
Источник xsport.ua.
Чемпион EBU и WBO International в легком весе Денис Беринчик (17-0, 9 КО) проведет бой в Великобритании.
Об этом рассказал промоутер Александр Красюк.
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«У нас запланирован поединок на 27 мая в Великобритании. Единственное, что сейчас мы имеем информацию, что дата может немного измениться, однако место то же — Великобритания. Однако мы еще не подтверждаем, сейчас отрабатываем этот вопрос из Queensberry Promotions», — сказал Красюк.
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