Красюк: У Беринчика запланирован бой в Великобритании

Беренчик проведет бой в конце мая 313 #Александр Красюк, #Денис Беринчик

Источник xsport.ua.

Чемпион EBU и WBO International в легком весе Денис Беринчик (17-0, 9 КО) проведет бой в Великобритании.

Об этом рассказал промоутер Александр Красюк.

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«У нас запланирован поединок на 27 мая в Великобритании. Единственное, что сейчас мы имеем информацию, что дата может немного измениться, однако место то же — Великобритания. Однако мы еще не подтверждаем, сейчас отрабатываем этот вопрос из Queensberry Promotions», — сказал Красюк.

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