Стал известен следующий соперник Гвоздика

Украинец выступит в андеркарде поединка Сауля Альвареса. 268 0 Фото — gettyimages #Александр Гвоздик

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (18-1, 14 КО) проведет бой с латвийцем Ричардом Болотником (19-6-1, 8 КО).

Поединок состоится 6 мая в мексиканской Гвадалахаре и пройдет в андеркарде боя между Саулем Альваресом и Джоном Райдером. />

Напомним, Гвоздик в феврале 2023 года провел первый бой с октября 2019-го.

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