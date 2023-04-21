Бокс
Уайлдер: Отправлю Фьюри в нокаут!
Деонтей Уайлдер прокомментировал потенциальный бой против Тайсона Фьюра Сегодня 13:44 244 0 Фото — gettyimages #Тайсон Фьюри, #Деонт
Источник – ESNEWS.
Бывший чемпион WBC в сверхтяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2-1 42 KO) уверен в своей победе в возможном поединке против Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO).
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Об этом рассказал сам американский боксер.
«Легко – нокаут! Просто наповал. У него не будет всех этих добавленных консервантов», — сказал Вайлдер.
Фюри и Уайлдер провели 3 поединка – один завершился вничью, две победы одержал Тайсон. Ранее сообщалось, что Джошуа после победы над Джермейном Франклином может сразиться с Тайсоном Фьюри. strong> или Диллианом Уайтом.
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