Уайлдер: Отправлю Фьюри в нокаут!

Деонтей Уайлдер прокомментировал потенциальный бой против Тайсона Фьюра 244 Фото — gettyimages #Тайсон Фьюри, #Деонт

Источник – ESNEWS.

Бывший чемпион WBC в сверхтяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2-1 42 KO) уверен в своей победе в возможном поединке против Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO).

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Об этом рассказал сам американский боксер.

«Легко – нокаут! Просто наповал. У него не будет всех этих добавленных консервантов», — сказал Вайлдер.

Фюри и Уайлдер провели 3 поединка – один завершился вничью, две победы одержал Тайсон. Ранее сообщалось, что Джошуа после победы над Джермейном Франклином может сразиться с Тайсоном Фьюри. strong> или Диллианом Уайтом.

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