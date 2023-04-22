Гарсия перевесил Джервонту накануне боя

Гарсия и Джервонта прошли церемонию взвешивания 208

– boxingscene.com.

Американский легковес Райан Гарсия (23-0, 19 KO) перевесил чемпиона мира WBA в трех весовых категориях Джервонту Дэвиса (27-0, 25 KO) на первой процедуре взвешивания перед их боем.

< Гарсия показал на весах 61,5 кг (135,5 фунта), в то время как Джервонта – 61,3 кг (135,1 фунта). Оба боксера вошли в оговоренный промежуточный лимит 136 фунтов (61,6 кг).

Теперь бойцов ждет вторая процедура взвешивания, которая состоится в день боя. В этот раз лимит составит 146 фунтов.

Бой состоится 22 апреля в Лас-Вегасе.

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