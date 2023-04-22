Бокс
Руиса обвиняют в домашнем насилии
Боксер отрицает обвинения Сегодня 20:25 350 0 Фото: Getty Images #Энди Руис
Источник — TM .
Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Энди Руис (35-2, 22 КО) обвиняется в домашнем насилии
Об этом сообщает TMZ Sports.
Бывшая девушка боксера Джулия Лемус обвиняет его в сексуальном, моральном и физическом насилии, жестоком обращении с детьми.
Она также обвинила Руиса в злоупотреблении алкоголем и наркотиками. Боксер отрицает обвинения.
Постановление суда вынесло временный запрет приближения к девушке не более чем на 100 метров.
Руис может провести бой с Фюри в июле .
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