Руиса обвиняют в домашнем насилии

Боксер отрицает обвинения 350 Фото: Getty Images #Энди Руис

Источник — TM .

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Энди Руис (35-2, 22 КО) обвиняется в домашнем насилии

Об этом сообщает TMZ Sports.

Бывшая девушка боксера Джулия Лемус обвиняет его в сексуальном, моральном и физическом насилии, жестоком обращении с детьми.

Она также обвинила Руиса в злоупотреблении алкоголем и наркотиками. Боксер отрицает обвинения.

Постановление суда вынесло временный запрет приближения к девушке не более чем на 100 метров.

Руис может провести бой с Фюри в июле .

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