Тайсон: Лучшим бойцом в мире должен быть Фьюри

Эксчемпион мира поделился мнением о лучшем бойце в мире 263 Фото: Getty Images #Тайсон Фьюри, #Майк

Источник – Boxing Social.

Повелитель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фюри (33-0-1, 24 KO) должен быть лучшим боксером в мире.

Об этом заявил бывший чемпион Майк Тайсон.< /p>

«Лучшим бойцом в мире должен быть Тайсон Фьюри. Он самый большой игрок в боксе», — сказал Тайсон.

Напомним, Усик — Фюри — в списке самых ожидаемых боев у Мейвезера.

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