Бокс
Тайсон: Лучшим бойцом в мире должен быть Фьюри
Эксчемпион мира поделился мнением о лучшем бойце в мире Сегодня 17:54 263 0 Фото: Getty Images #Тайсон Фьюри, #Майк
Источник – Boxing Social.
Повелитель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фюри (33-0-1, 24 KO) должен быть лучшим боксером в мире.
Об этом заявил бывший чемпион Майк Тайсон.< /p>
«Лучшим бойцом в мире должен быть Тайсон Фьюри. Он самый большой игрок в боксе», — сказал Тайсон.
Напомним, Усик — Фюри — в списке самых ожидаемых боев у Мейвезера.
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