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Бакол: Почему бы мне не подраться с Усиком?
Боксер рассказал о своих мечтах Сегодня 11:54 251 0 #Александр Усик
Источник — Sky
Боксер супертяжелого веса Мартин Баколе (19-1, 13 KO) готов провести бой с украинцем Александром Усиком.
Об этом заявил сам Баколе.
«Я сделал громкое заявление. Я стал первым, кто остановил Игоря Шевадзуцкого. Я хочу сразиться с Диллианом Уайтом, Александром Усиком, Даниэлем Дюбуа. Почему бы мне не подраться с Усиком? Почему бы мне не подраться с Деонтеем Уайлдером? знаю, что могу остановить их!» — сказал Баколе.
Напомним вчера Мартин в 3-м раунде нокаутировал украинца Игоря Шевадзуцкого.