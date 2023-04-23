Бакол: Почему бы мне не подраться с Усиком?

Боксер рассказал о своих мечтах 251 #Александр Усик

Источник — Sky

Боксер супертяжелого веса Мартин Баколе (19-1, 13 KO) готов провести бой с украинцем Александром Усиком.

Об этом заявил сам Баколе.

«Я сделал громкое заявление. Я стал первым, кто остановил Игоря Шевадзуцкого. Я хочу сразиться с Диллианом Уайтом, Александром Усиком, Даниэлем Дюбуа. Почему бы мне не подраться с Усиком? Почему бы мне не подраться с Деонтеем Уайлдером? знаю, что могу остановить их!» — сказал Баколе.