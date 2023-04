Черкашин досрочно победил мексиканца в андеркарде поединка Дэвис – Гарсия

668 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22568b997035fe0eae161dd3478ddb87b2.jpg" /> Фото Getty Images #Федор Черкашин

Источник — Чемпион.

В ночь с 22 на 23 апреля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США) уроженец Украины Федор Черкашин (21–0, 13 KO) досрочно победил мексиканца Элиаса Эспадаса (22-5, 15 KO).

В 9-м раунде рефери остановил бой, когда Эспадас пропустил два хука по корпусу и развернулся спиной к сопернику. . Это 22-я победа Черкашина (14 досрочных), и он остается непобежденным.

В главном событии вечера Джервонта Дэвис нокаутировал Райана Гарсию.

Федор Черкашин (21-0, 13 KO) — Элиас Эспадас (22-5, 15 KO) TKO 9/10

