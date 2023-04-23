Бокс
Дэвис – Гарсия: судейские записки
По мнению арбитров Джервонта побеждал и по очкам Сегодня 11:13 79 0 Фото Getty Images #Джервонта Дэвис, #Райан Гарсия
Источник – Чемпион.
В поединке между чемпионом WBA Regular в легком весе Джервонтой Дэвисом (29-0, 27 КО) и его соотечественником Райаном Гарсией (23-1, 19 КО) победу нокаутом в седьмом раунде праздновал именно первый.
Стоит отметить, что во втором раунде Гарсия побывал в нокдауне после очень мощного удара от Джервонты.
Стали известны также судейские записки этого боя — на момент остановки все судьи отдавали победу Джервонти.
- Судья №1 : 58:56
- Судья №2: 59:56
- Судья №3: 59 :55