Бокс
Шевадзуцкий досрочно проиграл Баколе в 3 раунде
Сегодня 08:24 2234 0 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/2210474d1eaa588f774f21dc29b091c5de.jpg" /> #Игорь Шевадзуцкий
Источник — Чемпион.
Вечером 22 апреля в польском Жешуве украинский боксер супертяжелого веса Игорь Шевадзуцкий (10-0, 8 КО) проиграл Мартину Баколе из ДР Конго (18-1, 13 КО) ).
Баколи доминировал в ринге. Во втором раунде Украинский Халк оказался на помосте – рефери отчислил нокдаун. А в третьем раунде бой был остановлен из-за одностороннего характера поединка. Это первое поражение Шевадзуцкого в профи-карьере.
Мартин Баколе (ДР Конго) — Игорь Шевадзуцкий (Украина) TKO 3/10