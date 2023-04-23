Шевадзуцкий досрочно проиграл Баколе в 3 раунде

2234 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/2210474d1eaa588f774f21dc29b091c5de.jpg" /> #Игорь Шевадзуцкий

Источник — Чемпион.

Вечером 22 апреля в польском Жешуве украинский боксер супертяжелого веса Игорь Шевадзуцкий (10-0, 8 КО) проиграл Мартину Баколе из ДР Конго (18-1, 13 КО) ).

Баколи доминировал в ринге. Во втором раунде Украинский Халк оказался на помосте – рефери отчислил нокдаун. А в третьем раунде бой был остановлен из-за одностороннего характера поединка. Это первое поражение Шевадзуцкого в профи-карьере.

Мартин Баколе (ДР Конго) — Игорь Шевадзуцкий (Украина) TKO 3/10