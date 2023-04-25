Джошуа: Могу сражаться в июле или августе

202 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/228f8d8d93873e704e4f6484bc2d9c9a93.jpg" /> Фото Getty Images #Энтони Джошуа

Источник — box

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа решение о проведении боя летом примет после консультаций с тренером Дерриком Джейсом.

Об этом заявил сам боксер.

«Было бы хорошо развиваться и работать под руководством моего нового тренера Деррика Джеймса. И к тому времени, когда я вернусь на ринг, я хотел бы зацементировать и реализовать все, что он хочет.

Джошуа в последнем бою победил Джермейна Франклина единогласным решением судей. судьи отдали победу Энтони — 118-111 и дважды по 117-112 Сам Джошуа заявлял, что готов провести бой с Деонтеем Уайлдером в декабре.

провести на Ближнем Востоке очный бой двух эксчемпионов мира — Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера, а также поединок Александра Усика с чемпионом WBC Тайсоном Фюри.