Стали известны возможные места проведения боя между Усиком и Дюбуа

240 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22ad4019c0b261032b408de2b288ee6640.jpg" /> #Александр Красюк, #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа

Властелин титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) может провести поединок против британца Даниэля Дюбуа (19-1 , 18 KO) на Ближнем Востоке, в Польше или в Великобритании.

Об этом заявил Промоутер украинского боксера Александр Красюк.

Также Красюк озвучил крайний срок переговоров о поединке Усик — Дюбуа.