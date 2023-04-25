WBA установила крайний срок для заключения контракта на бой Усика и Дюбуа

Александр Красюк рассказал подробности переговоров команды украинца с обязательным претендентом на пояс WBA Даниэлем Дюбуа. 0 Фото — gettyimages #Александр Красюк, #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа

Источник — isport.ua.

Команды Александра Усика (20-0, 13 КО) и Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО) должны договориться о поединке до 3 мая, иначе потом бой пойдет на промоутерские торги.

Об этом рассказал промоутер украинца Александр Красюк в интервью YouTube-каналу BT Sport Boxing.

«Нашим следующим шагом будет бой с Дюбуа. Сейчас мы работаем над этим. Мы на днях. Мы еще поговорим и попытаемся найти решение, если мы его не найдем, то разница между Фьюри и Дюбуа заключается в том, что это соглашение регулируется правилами боксерской организации.

Итак мы не найдем решения и не подпишем контракт, то можем в конечном итоге пойти на промоутерские торги.Победитель торгов устроит вечер бокса – все просто.Поэтому WBA установила для нас дедлайн – 3 мая.Если к тому моменту мы ничего не подпишем, то будут объявлены промоутерские торги.

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Дюбуа — наша следующая цель. Мы обязаны следовать правилам. Усик должен встретиться с обязательным претендентом WBA, который стоит первым в очереди согласно принципу ротации», — сказал Красюк.