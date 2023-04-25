Усик: Дал 10-12 миллионов на восстановление домов в Киевской области

611 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22bf64745fcc1dde15d7f31dfaa5bdcdab.jpg" /> #Александр Усик

Источник — Чемпион.

Боксер Александр Усик помогает отстраивать дома в Киевской области после того, как территория была временно под оккупацией российских захватчиков.

Об этом заявил сам украинец.

«Собираю на это деньги на международной арене. Понимаю, что все это может затянуться, но хочется, чтобы люди как можно быстрее вернулись в свои дома.Я общался с этими людьми, там были те, кто раньше уехал из Донецка, были люди из Крыма.И бах — у них ничего нет. Хочется помочь людям. Но я не хочу об этом говорить… Дорого ли это все стоит? Хотите, чтобы сумму назвал? Дал 10 или 12 миллионов на то, чтобы отстроить», — сказал Усик.

Ранее стали известны возможные места проведения боя между Усиком и Дюбуа.