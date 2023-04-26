Бокс
Гарсия: Ломаченко слишком мал для Хейни
Роберт Гарсия прокомментировал бой Хейни — Ломаченко Сегодня 16:44 365 0 Фото — gettyimages #Василий Ломаченко, #Девин Хейни
Источник: champion.com.ua
Роберт Гарсия прокомментировал бой Хейни — Ломаченко Сегодня 16:44 365 0 Фото — gettyimages #Василий Ломаченко, #Девин Хейни
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