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Бокс

Гарсия: Ломаченко слишком мал для Хейни

Роберт Гарсия прокомментировал бой Хейни — Ломаченко Сегодня 16:44 365 0 Фото — gettyimages #Василий Ломаченко, #Девин Хейни

Источник: champion.com.ua

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