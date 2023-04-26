Красюк опроверг контакты с командой Чжилея

332 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/2292d9a7887157d90f7597834ee5422da8.jpg" /> #Александр Усик, #Чжан Чжилей

Источник — Tribuna.

Промоутер чемпиона WBA/WBO/IBF/IBO в супертяжелом весе Александра Усика Александр Красюк не контактировал с командой временного чемпиона WBO в хевивете Чжана Чжилея.

< Об этом заявил сам Красюк.

«Неправда. Даже никакого намека не было», — сказал он. Красюк.

Раньше Чжилей заявил, что хочет бороться с Усиком и якобы представители китайского боксера уже обсуждали с командой украинца дату и место потенциального боя.< /p>

Напомним Чжилей в своем последнем бою победил Джо Джойса техническим нокаутом. В 6-м раунде рефери был вынужден остановить поединок из-за большой гематомы вокруг правого глаза Джо. 39-летний Чжилей стал временным чемпионом WBO и теперь претендует на бой с Александром Усиком.

Напомним WBA обязала Усика провести защиту титула против Даниэля Дюбуа и назначила 30- дневный срок для согласования деталей боя. Украинец сообщал, что планирует провести поединок с британцем в конце лета.