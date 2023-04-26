MEGOGO не будет транслировать бой Ломаченко против Хейни

Бой за титул абсолютного чемпиона мира не будет транслироваться на MEGOGO 619 #Василий Ломаченко, #Девин Хейни < Источник - Чемпион.

MEGOGO не будет транслировать бой бывшего чемпиона мира Василия Ломаченко (17-2, 11 КО) против абсолютного чемпиона в легком весе Дэвина Хейни (29-0, 15 КО).

Об этом медиасервис сообщил в комментариях на своей странице в инстаграмме.

«Медиасервис MEGOGO не будет транслировать бой за титул чемпиона мира в легком весе между Василием Ломаченко и Девином Хейни», — говорится в сообщении.

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Ранее стало известно, какой гонорар Ломаченко получит за бой с Хейни.

Поединок Хейни — Ломаченко состоится 20 мая в Лас-Вегасе на MGM Grand Garden Arena.< /p>

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