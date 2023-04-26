Редкач спаррингует с Бенном

Редкач вернулся в зал 217

Источник — Чемпион.

Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) спаррингует с британцем Конором Бенном (21-0, 14 КО).

Об этом рассказал сам боксер в Twitter.

«Наконец-то Конор Бенн встретился с одним из самых опасных в полусреднем дивизионе», — рассказал Редкач.

Редкач последний раз выходил в ринг в апреле 2021-го, когда досрочно проиграл Реджису Прогрейс.

Раньше Редкач объявил о завершении карьеры.