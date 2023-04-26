Бокс
Редкач спаррингует с Бенном
Редкач вернулся в зал Сегодня 17:15 217 0< /span> Имя Редкач
Источник — Чемпион.
Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) спаррингует с британцем Конором Бенном (21-0, 14 КО).
Об этом рассказал сам боксер в Twitter.
«Наконец-то Конор Бенн встретился с одним из самых опасных в полусреднем дивизионе», — рассказал Редкач.
Редкач последний раз выходил в ринг в апреле 2021-го, когда досрочно проиграл Реджису Прогрейс.
Раньше Редкач объявил о завершении карьеры.