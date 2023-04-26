Стивенсон: Мой бой с Джервонтой – самый большой и лучший в боксе

Стивенсон прокомментировал исход боя Дэвис — Гарсия 308 Фото: Getty Images #Шакур Стивенсон, #Джервонта Девис

Источник — Boxing Scene.

Бывший чемпион мира в двух дивизионах Шакур Стивенсон (20-0, 10 КО) прокомментировал результат боя за титул чемпиона WBA Regular в легком весе между Джервонтой Дэвисом (29-0, 27 КО) и Райаном Гарсией (23-1, 19 КО).

Об этом сообщает Boxing Scene.

«Дэвис выглядел очень резким, он очень хорошо боксировал. Райан выглядел дошкольником и не соответствовал высокому уровню.Я не отнимаю заслуг Джервонты, но Гарсия был недостаточно хорошим.Я бы очень хотел провести бой с Дэвисом.По моему мнению, это самый большой и лучший бой в боксе.

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Есть Майкл Джордан и Леброн Джеймс, но мы никогда не видели их в одном матче, потому что они представляли разные эпохи. Мы с «Танком» являемся особыми бойцами в течение наших карьер. Когда дело дойдет до боя, он будет самым большим и лучшим в боксе. Не могу дождаться нашего поединка», — сказал Стивенсон. /p>

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