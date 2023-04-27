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Атлас: Вы никогда не увидите бой Джошуа – Уайлдер
Тедди Атлас не верит в бой Джошуа — Уайлдер Сегодня 16:17 130 0 Фото — gettyimages #Энтони Джошуа, Энтони Джошуа Атлас
Источник — tribuna.com.
Эксчемпионы в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер не смогут провести бой.
Об этом рассказал американский тренер Тедди Атлас
«Уязвимость Джошуа к ударам дело – это одна из причин, кроме того, что он заработал очень много денег и не нуждается в этом поединке, почему мы никогда не увидим его с Уайлдером.
Вы никогда не увидите бой Джошуа — Уайлдер. Если бы я стоял за ним, то, честно говоря, не знаю, захотел ли бы выпускать его в ринг с Уайлдером, потому что Деонтей так мощно стреляет вправо, а Эй Джей склонен пропускать удары правой рукой», — сказал Атлас.
Джошуа в последнем бою победил Джермейна Франклина единогласным решением судей. Все судьи отдали победу Энтони – 118-111 и дважды по 117-112. Сам Джошуа заявлял, что готов провести бой с Деонтеем Уайлдером в декабре.