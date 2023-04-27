Атлас: Вы никогда не увидите бой Джошуа – Уайлдер

Тедди Атлас не верит в бой Джошуа — Уайлдер 130 Фото — gettyimages #Энтони Джошуа, Энтони Джошуа Атлас

Источник — tribuna.com.

Эксчемпионы в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер не смогут провести бой.

Об этом рассказал американский тренер Тедди Атлас

«Уязвимость Джошуа к ударам дело – это одна из причин, кроме того, что он заработал очень много денег и не нуждается в этом поединке, почему мы никогда не увидим его с Уайлдером.

Вы никогда не увидите бой Джошуа — Уайлдер. Если бы я стоял за ним, то, честно говоря, не знаю, захотел ли бы выпускать его в ринг с Уайлдером, потому что Деонтей так мощно стреляет вправо, а Эй Джей склонен пропускать удары правой рукой», — сказал Атлас.