Боксерская федерация США вышла из состава IBA

USA Boxing вышла из состава Международной боксерской ассоциации 344

Источник — suspilne.media.

USA Boxing — организация, которая занимается боксом в США — объявила о прекращении своего членства в Международной боксерской ассоциации (IBA).

Представители USA Boxing вошли в управляющий совет World Boxing совместно с коллегами из Великобритании, Германии и Нидерландов среди других стран. Сама же американская федерация планирует получить полноценное членство в ближайшее время.

«USA Boxing немедленно начнет процесс подачи [заявки на членство] в World Boxing и предоставит ее в первый день, 1 мая 2023 года или около того» «, — утверждает исполнительный директор Майк Макети.

С начала года США уже отказывались участвовать в мужском и женском чемпионатах мира, проводимых IBA. Тогда это объяснили «совокупностью всех факторов», включая позицию Ассоциации по войне в Украине.

IBA с 2019 года не признается Международным олимпийским комитетом. Он обвинял Ассоциацию в чрезмерной финансовой зависимости от российского «Газпрома» и проблемах с управлением. Из-за этого боксу рисковало исключение из программы летней Олимпиады 2028 года.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину IBA также стала единственной спортивной федерацией, полностью восстановившей Россию и Беларусь в правах. На турнирах организации боксерам двух стран позволяют соперничать под государственными флагами и символикой.