Красюк: Предложили команде Дюбуа бой с Усиком в Польше

Промоутер Усика рассказал о месте проведения следующего боя украинца 273 #Александр Красюк, #Александр Усик, #Даниель Источник — Przeglad Sportowy.

Бой чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) с Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО) может состояться в Польше.

< Об этом рассказал промоутер украинца Александр Красюк.

«Мы сделали им предложение – и будет ли оно принято, мы узнаем буквально сегодня-завтра. Мы открыто говорили, что речь идет о Польше, рассказывали об обстоятельствах Решения будут приниматься в соответствии с коммерческими соображениями Если по каким-то причинам наше предложение не удовлетворит Дюбуа и он не захочет подписывать контракт, то мы можем переходить к процедуре тендера промоутера.

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Как я уже сказал, мы не сосредотачиваемся только на Варшаве.Конечно, речь шла бы о столице Польши, но Кличко и Адамек сражались в другом месте, и все получилось очень хорошо. /p>

Тот поединок, который мы вспоминаем, дает основания полагать, что выступление чемпиона мира в сверхтяжелом весе Усика также вызовет интерес. Польша – страна бокса, где люди интересуются этой дисциплиной уже давно. У вас были выдающиеся чемпионы по боксу, у вас боевой дух. И в таких странах бокс всегда очень поддерживают», — сказал Красюк.

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