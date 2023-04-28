Джошуа и Уайлдер могут провести бой в конце года

Джошуа и Уайлдер могут провести бой в декабре 186 Фото: Getty Images #Энтони Джошуа, #Деонтей =»article__source»> Источник — Чемпион.

Команда бывшего чемпиона мира в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) ведет переговоры по бою с Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 КО).

О это британец рассказал порталу iFL TV.

«Это происходящее. Нечего это скрывать, все публично. Мы обсуждаем детали контракта для боя в декабре», — сказал Джошуа.