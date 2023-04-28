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Бокс

Россиянин передаст часть гонорара за бой в поддержку войны

Кудряшов намерен поддержать так называемую "сво" Сегодня 12:56 589 0

Источник -> com.

Российский боксер Дмитрий Кудряшов отдаст часть гонорара за бой с американцем Сэмом Шумейкером в поддержку воюющих против Украины российских военных.

Об этом сообщает Матч ТВ.

«Я хотел бы поддержать команду Pravda и часть своего гонорара отдать нашим бойцам в поддержку специальной военной операции», — сказал Кудряшов.

Кудряшова внесен в базу спортсменов Tribuna.com, поддерживающих войну.

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Источник: champion.com.ua

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