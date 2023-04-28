В MEGOGO объяснили отказ от трансляции боя Ломаченко против Хэйни

Это принципиальное решение спортивной редакции медиасервиса 443 Фото — gettyimages #Василий Ломаченко, #Девин Хейни

Медиасервис MEGOGO объяснил решение не транслировать бой бывшего чемпиона мира Василия Ломаченко (17-2, 11 КО) против абсолютного чемпиона в легком весе Дэвина Хейни (29-0, 15 КО).

Об этом говорится в заявлении компании.

«Каждое сообщение, ответ или комментарий на официальных страницах медиасервиса MEGOGO в социальных сетях – это официальная позиция компании, которую видят все и часто цитируют СМИ. Так произошло этого раз и это не впервые.

Вспомним, например, сообщение об удалении контента производства РФ, о котором мы заявили именно через наши соцсети, без прессрелизов и громких заявлений, кратко и четко.

В случае, о котором вы спрашиваете, мы сознательно выбрали именно такой вид коммуникации, чтобы не акцентировать особое внимание на происшествии Считаем, что эта тема не должна быть громко поднята в инфопространстве. >

Отказ от показа этого боя является принципиальным решением спортивной редакции медиасервиса», — говорится в сообщении.