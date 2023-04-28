Усик – в тройке рейтинга P4P от ESPN

Продолжает лидировать Теренс Кроуфорд 809

Чемпион WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик (20-0, 13 КО) вошел в тройку лучших боксеров независимо от весовой категории (P4P).

Об этом сообщает ESPN.

Продолжает лидировать Теренс Кроуфорд.

Топ-10 P4P от ESPN:

1. Теренс Кроуфорд 2. Наоя Иннуэ 3. Александр Усик 4. Эррол Спенс 5. Сауль Альварес 6. Дмитрий Бивол 7. Тайсон Фюри 8. Артур Бетербиев 9. Шакур Стивенсон 10. Девин Хейни

Напомним, что Усик /strong> рейтинг Р4Р по версии The Ring.

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