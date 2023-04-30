Беллью объяснил, сломает ли Фьюри Усика ментально

Экс-соперник Александра Усика Тони Беллью заявил, что у Тайсона Фьюри не будет психологического преимущества перед украинским боксером, если бой между боксерами таки произойдет.

«Я все еще считаю, что Фьюри на этот момент является лучшим супертяжем в мире, однако у Усика есть хорошие шансы, если они подерутся в конце года

Тайсон сперва ломает всех ментально, психологически, но единственный, кого он не сломал и не сможет сломать, это Усик. А нынешний стиль бокса Фьюри подходит Усику», — приводит слова Беллью Boxing Scene.

Напомним, на данный момент Усик ведет переговоры о бое против Даниэля Дюбуа.