Гвоздик: Хотел бы получить право сразиться против лучших в дивизионе

Украинец рассказал, почему вернулся в профессиональный бокс 387 Фото: Getty Images #Александр Гвоздик

Источник – Bad Left Hook.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (18-1, 14 КО) намерен получить бой за титул.

Об этом он рассказал порталу Bad Left Hook.

«В 2019 году я подумал, что это хорошее время попробовать себя в чем-то другом, кроме бокса, попытаться открыть собственный бизнес в Украине. Но отсутствие опыта плюс российское вторжение в Украину поставили большой крест на моих планах. Не понимая, что делать дальше, я вдруг получил приглашение от Канело быть одним из его спарринг-партнеров на его бой против Бивола.

Гвоздика

Я провел с ним целый лагерь, был доволен своим выступлением, и идея вернуться возникла автоматически, мне еще многое нужно достичь в боксе. и хотел бы получить право сразиться против лучших в дивизионе — Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола», — сказал Гвоздик.

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