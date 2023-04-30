Красюк: Неважно, что Ломаченко говорит, он все равно украинец

Промоутер рассказал об отношении к Василию Ломаченко 247 #Василий Ломаченко

Источник — Чемпион.

Эксчемпион мира Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) может проиграть абсолютному чемпиону в легком весе Дэвину Хейни (29-0, 15 КО).

Об этом рассказал украинский промоутер Александр Красюк.

«Мое мнение не прозвучит как большая поддержка с моей стороны, потому что в глубине души я отношусь к Ломаченко как к своему соотечественнику. Неважно, что он говорит и делает, Василий все равно украинец. Я бы хотел, чтобы он победил, но это очень рискованное сражение для него», — сказал Красюк

Медиасервис MEGOGO объяснил решение не транслировать бой бывшего чемпиона мира Василия Ломаченко (17-2, 11 КО) против абсолютного чемпиона в легком весе Дэвина Хейни (29-0, 15 КО).