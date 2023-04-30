Красюк: Варшава – хороший вариант для проведения боя Усик – Дюбуа

Промоутер Усика рассказал о месте проведения следующего боя украинца 319 #Александр Красюк

Джерело Чемпион.

Бой чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) с Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО) может состояться в Польше.

< Об этом рассказал промоутер украинца Александр Красюк.

«Если нам посчастливится провести бой в Польше, то украинцам было бы гораздо легче приехать из Украины, а также всем находящимся здесь украинцам в Польше , будет легче посетить бой.Как и нашим соотечественникам, остающимся в Германии, Австрии, Чехии, Словакии, странах Балтии.Можно путешествовать машиной или поездом, потому что логистика здесь идеальна.

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Варшава – это хороший вариант, но если это будет другое место, то хуже.На самом деле, это не так уж и плохо Мы еще не имеем окончательного решения относительно места, но мы примем его очень скоро, и Варшава — хороший вариант, но не окончательный Если не будет возможности устроить бой в Варшаве, то переедем в любой другой город, где есть хорошая арена или открытый стадион, потому что бой будет проходить летом, поэтому провести его под открытым небом — абсолютно приемлемо», — сказал Красюк.

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