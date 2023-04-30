Промоутер Усика назвал Дюбуа храбрым боксером

Гендиректор K2 Promotions Ukraine Александр Красюк считает, что бой претендента от WBA Даниэле Дюбуа (19-1, 18 КО) против чемпиона WBA, WBO и IBF Александра Усика (20-0, 13 КО) будет вызовом для соперника украинца.

Функционер напомнил, что Дюбуа регулярный чемпион WBA, но он не бился с элитными супертяжами.

«Последний бой, в котором он дрался против Кевина Лерены из ЮАР, стал для него большим вызовом, потому что Даниэл получил травму колена. Кажется, он падал три или четыре раза. Это был очень важный, определяющий для его карьеры момент, когда он собрал волю в кулак и показал ее на ринге, поскольку одержал победу и нокаутировал Лерену после такого количества падений», – сказал Красюк в интервью YouTube-каналу Bokserorg.

Также Красюк добавил, что бой с Кевином Лереной показал, что у Дюбуа есть сердце, что он храбрый, но пока он не на элитном уровне.